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В Китае открылся офис Университета Иннополис

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Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов заявил об открытии офиса Университета Иннополис в китайском городе Ханчжоу.
В Китае открылся офис Университета Иннополис
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

«Мы стремимся к глобальной академической и инновационной мобильности, а сотрудничество с китайскими коллегами открывает перед нами новые возможности для обмена знаниями, опытом и технологиями, что особенно важно в преддверии саммита БРИКС+, который пройдёт в Казани в следующем году», — сказал Шайхутдинов.

Отмечается, что на базе штаб-квартиры вуза планируется продвижение продуктов и образовательных услуг университета и Татарстана на рынке Китая.

Ранее сообщалось, что Приморский край и Китай договорились о сотрудничестве в развитии образования в области сельского хозяйства и агротехнологий.

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