В Китае открылся офис Университета Иннополис

Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов заявил об открытии офиса Университета Иннополис в китайском городе Ханчжоу.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Мы стремимся к глобальной академической и инновационной мобильности, а сотрудничество с китайскими коллегами открывает перед нами новые возможности для обмена знаниями, опытом и технологиями, что особенно важно в преддверии саммита БРИКС+, который пройдёт в Казани в следующем году», — сказал Шайхутдинов.

Отмечается, что на базе штаб-квартиры вуза планируется продвижение продуктов и образовательных услуг университета и Татарстана на рынке Китая.

Ранее сообщалось, что Приморский край и Китай договорились о сотрудничестве в развитии образования в области сельского хозяйства и агротехнологий.