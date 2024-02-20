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Врач Демьяновская заявила о вреде чрезмерного использования бытовой химии

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рекомендовала не злоупотреблять бытовой химией в попытках добиться идеальной чистоты в доме.
Врач Демьяновская заявила о вреде чрезмерного использования бытовой химии
  • Gettyimages.ru
  • © Tatomm

«Бытовая химия, которой обычно пользуются во время уборки, с точки зрения профилактики инфекций неэффективна. Даже наоборот — тотальная дезинфекция убивает не только вредные микроорганизмы, но и полезные бактерии, которые нас окружают», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, без полезных бактерий человек становится более восприимчивым к разного рода патогенам.

Для поддержания чистоты в доме, по мнению Демьяновской, достаточно регулярно делать влажную уборку, а агрессивной бытовой химией пользоваться только в крайних случаях.

Кроме того, при попадании поверхностно-активных веществ (ПАВ) в организм, может развиться сильная аллергическая реакция, добавила эксперт.

Ранее заместитель гендиректора по продуктовой политике лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики кандидат медицинских наук Наталья Логачёва дала рекомендации по питанию в период весенней аллергии.

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