Подмосковные доноры сдали пять тонн крови и её компонентов с начала года

В Министерстве здравоохранения Московской области заявили, что с начала 2024 года в регионе заготовили более пяти тонн донорской крови и её компонентов.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С начала этого года нам удалось заготовить на 421 литр крови больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Как отметили в областном Минздраве, 95% доноров сдают кровь и её компоненты на безвозмездной основе.

Ранее заместитель главного врача по медицинской части Московского областного центра крови Глеб Марнов заявил, что самой востребованной группой крови в столичном регионе является первая отрицательная.