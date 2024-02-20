Подмосковные доноры сдали пять тонн крови и её компонентов с начала года
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«С начала этого года нам удалось заготовить на 421 литр крови больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
Как отметили в областном Минздраве, 95% доноров сдают кровь и её компоненты на безвозмездной основе.
Ранее заместитель главного врача по медицинской части Московского областного центра крови Глеб Марнов заявил, что самой востребованной группой крови в столичном регионе является первая отрицательная.