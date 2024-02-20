В Пермском крае рассказали о развитии здравоохранения

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о развитии здравоохранения в регионе.

Об этом сообщает URA.RU.

«Если посмотреть статистику, то мы ожидаем среднюю продолжительность жизни жителя Прикамья в 2024 году выше 71 года. И это, конечно, хороший показатель. Но мы стремимся к 78 годам к 2030 году», — заявил Махонин на региональном съезде врачей.

Он также добавил, что будут направлены средства на ремонт 43 объектов медицинских организаций в 2024—2025 годах. Больницы и поликлиники обеспечат мебелью и оргтехникой.

«Это те средства, которые уже заложены в бюджет. Но задача, которую мы ставим, значительно шире. Сегодня вместе с Министерством строительства, управлением капстроительства Пермского края разработан комплексный план капитального ремонта медицинских объектов в почти 97 медицинских организациях, станциях скорой медицинской помощи», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что зампред правительства России Татьяна Голикова и губернатор Оренбургской области Денис Паслер приняли участие в церемонии открытия детской поликлиники в столице региона.