Голикова посетила открытие детской поликлиники в Оренбурге
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Капремонт и оснащение поликлиники выполнены в рамках национального проекта «Здравоохранение».
«По поручению главы государства мы с 2021 года вместе с регионами реализуем проект по модернизации первичного звена здравоохранения, в котором также уделено большое внимание поддержке детского здравоохранения. Оренбургская область тут выступает абсолютным флагманом», — сказала Голикова.
Со своей стороны, Паслер отметил, что поликлиника сможет обслуживать 24 тыс. детей, прежде всего она будет востребована у жителей Промышленного района.
Также стало известно, что в Удмуртии за последние пять лет построили более 100 медицинских учреждений, в том числе ФАПы, амбулатории и поликлиники, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на и. о. министра здравоохранения республики Сергея Багина.
«У нас развивается цифровизация. За пять лет у нас появилось 5,5 тыс. компьютеризированных рабочих мест для медработников. В девять раз возросло количество граждан, которые записываются на приём к специалисту при помощи электронных сервисов», — отметил Багин.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске центральную поликлинику отремонтировали и модернизировали в рамках регионального стандарта «Поликлиника. Перезагрузка».