Голикова посетила открытие детской поликлиники в Оренбурге

Зампред правительства России Татьяна Голикова и губернатор Оренбургской области Денис Паслер приняли участие в церемонии открытия детской поликлиники в столице региона.

Об этом сообщает RIA56.

Капремонт и оснащение поликлиники выполнены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«По поручению главы государства мы с 2021 года вместе с регионами реализуем проект по модернизации первичного звена здравоохранения, в котором также уделено большое внимание поддержке детского здравоохранения. Оренбургская область тут выступает абсолютным флагманом», — сказала Голикова.

Со своей стороны, Паслер отметил, что поликлиника сможет обслуживать 24 тыс. детей, прежде всего она будет востребована у жителей Промышленного района.

Также стало известно, что в Удмуртии за последние пять лет построили более 100 медицинских учреждений, в том числе ФАПы, амбулатории и поликлиники, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на и. о. министра здравоохранения республики Сергея Багина.

«У нас развивается цифровизация. За пять лет у нас появилось 5,5 тыс. компьютеризированных рабочих мест для медработников. В девять раз возросло количество граждан, которые записываются на приём к специалисту при помощи электронных сервисов», — отметил Багин.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске центральную поликлинику отремонтировали и модернизировали в рамках регионального стандарта «Поликлиника. Перезагрузка».