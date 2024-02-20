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Специалист Мушта назвал способы начать карьеру в IT-сфере для школьников

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Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта дал рекомендации школьникам, как начать карьеру в IT-сфере.
Специалист Мушта назвал способы начать карьеру в IT-сфере для школьников
  • Gettyimages.ru
  • © Hill Street Studios

«Самый простой и быстрый способ для школьника стать специалистом в IT — это выбрать IT-колледж, поскольку современные заведения СПО обучают конкретным навыкам, которые необходимы в будущей работе», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, также есть бесплатные федеральные программы, на которых школьник может научиться программированию.

Кроме того, некоторые учебные заведения сотрудничают с определёнными компаниями и обеспечивают специфическую подготовку именно для работы в них.

Ещё вариант — самому пройти стажировку, иногда бесплатную, но дающую необходимый опыт.

«Однако нужно быть готовым к тому, что при трудоустройстве на работу, помимо проверки документов о полученном образовании, соискателю предстоит пройти этап так называемого технического интервью, которое будет включать в себя тестовое задание или задачу, которую необходимо решить. Таким образом, какое бы образование ни получил соискатель, проверяться в первую очередь будут именно его технические навыки», — заключил Мушта.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти продолжат поддержку отрасли информационных технологий.

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