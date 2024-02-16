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На Кубани льготы по налогам для IT-компаний продлили на три года

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти продолжат поддержку отрасли информационных технологий.
На Кубани льготы по налогам для IT-компаний продлили на три года
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

Об этом информирует АБН24.

Было принято решение, что льготы по налогам на прибыль для компаний IT-сферы будут действовать ещё три года. Это поможет наращивать мощности и создавать новые рабочие места.

За два года существования такой программы поддержки ей воспользовались более 1,5 тыс. компаний и свыше 4,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столичные власти утвердили порядок присвоения статуса соответствия целям устойчивого развития.

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