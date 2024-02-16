На Кубани льготы по налогам для IT-компаний продлили на три года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти продолжат поддержку отрасли информационных технологий.

Об этом информирует АБН24.

Было принято решение, что льготы по налогам на прибыль для компаний IT-сферы будут действовать ещё три года. Это поможет наращивать мощности и создавать новые рабочие места.

За два года существования такой программы поддержки ей воспользовались более 1,5 тыс. компаний и свыше 4,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что столичные власти утвердили порядок присвоения статуса соответствия целям устойчивого развития.