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Коуч Коптякова: роль наставника может помочь добиться повышения зарплаты

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Сертифицированный коуч, эксперт по обучению и ведению мастермайнд-групп Татьяна Коптякова предложила эффективный способ добиться повышения заработной платы.
Коуч Коптякова: роль наставника может помочь добиться повышения зарплаты
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Можно предложить руководству взять на себя инициативу по содействию профессиональному росту других сотрудников, выступая в качестве наставника или ментора, поделилась эксперт в беседе с RuNews24.

«Наставники способствуют развитию бизнеса, и если ваш руководитель это понимает, то хорошо отнесётся к вашей инициативе», — отметила Коптякова.

По её словам, таким образом можно достичь сразу двух целей: получить повышение зарплаты и вырасти в профессиональном и личностном планах.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.

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