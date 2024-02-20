Коуч Коптякова: роль наставника может помочь добиться повышения зарплаты

Сертифицированный коуч, эксперт по обучению и ведению мастермайнд-групп Татьяна Коптякова предложила эффективный способ добиться повышения заработной платы.

Можно предложить руководству взять на себя инициативу по содействию профессиональному росту других сотрудников, выступая в качестве наставника или ментора, поделилась эксперт в беседе с RuNews24.

«Наставники способствуют развитию бизнеса, и если ваш руководитель это понимает, то хорошо отнесётся к вашей инициативе», — отметила Коптякова.

По её словам, таким образом можно достичь сразу двух целей: получить повышение зарплаты и вырасти в профессиональном и личностном планах.

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