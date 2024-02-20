Пискарёв: новый законопроект запрещает СМИ гиперссылки на ресурсы иноагентов

Законопроект о запрете рекламы инфоресурсов иноагентов запрещает СМИ использовать в своих материалах прямые гиперссылки на такие сайты для рекламы, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

«Речь идет о запрете размещения именно рекламы в СМИ ресурсов иноагентов, что могло бы привлечь к ним дополнительное внимание. В частности, недопустимо в рекламных целях размещать прямые гиперссылки на такие ресурсы», — пояснил он.

Ранее Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках.

Спикер Думы Вячеслав Володин уточнил, что запрет касается сайтов, блогов, социальных сетей. Кроме того, законопроект запрещает рекламу в СМИ ресурсов самих иноагентов.

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил ввести годовую отчётность для иноагентов и их родственников о доходах и расходах, а также о наличии недвижимости и ценных бумаг.