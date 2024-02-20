Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на сайтах иноагентов
- globallookpress.com
Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В первом чтении принят законопроект, запрещающий гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов», — говорится в сообщении.
Володин уточнил, что запрет касается сайтов, блогов, социальных сетей. Кроме того, законопроект запрещает рекламу в СМИ ресурсов самих иноагентов.
Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что цитирование иностранных агентов в СМИ будет считаться нарушением в случае, если совершено в рекламных целях.