Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на сайтах иноагентов

Государственная дума России в I чтении приняла законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках.

globallookpress.com

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В первом чтении принят законопроект, запрещающий гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов», — говорится в сообщении. Володин уточнил, что запрет касается сайтов, блогов, социальных сетей. Кроме того, законопроект запрещает рекламу в СМИ ресурсов самих иноагентов. Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что цитирование иностранных агентов в СМИ будет считаться нарушением в случае, если совершено в рекламных целях.