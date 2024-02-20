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Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на сайтах иноагентов

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Государственная дума России в I чтении приняла законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках.
Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете рекламы на сайтах иноагентов
  • globallookpress.com

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В первом чтении принят законопроект, запрещающий гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов», — говорится в сообщении.

Володин уточнил, что запрет касается сайтов, блогов, социальных сетей. Кроме того, законопроект запрещает рекламу в СМИ ресурсов самих иноагентов. 

Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что цитирование иностранных агентов в СМИ будет считаться нарушением в случае, если совершено в рекламных целях.

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