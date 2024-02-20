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Депутат Думы предложил ввести отчётность для иноагентов о доходах и расходах

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Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой предложил ввести годовую отчётность для иноагентов и их родственников о доходах и расходах, а также о наличии недвижимости и ценных бумаг.
Депутат Думы предложил ввести отчётность для иноагентов о доходах и расходах
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

«Я считаю, что и иностранные агенты, и их близкие родственники должны отчитываться за год о своих доходах и расходах, о наличии у них ценных бумаг, о наличии недвижимости», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Государственная дума России в I чтении приняла законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках.

Спикер Думы Вячеслав Володин уточнил, что запрет касается сайтов, блогов, социальных сетей. Кроме того, законопроект запрещает рекламу в СМИ ресурсов самих иноагентов. 

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что цитирование иностранных агентов в СМИ будет считаться нарушением в случае, если совершено в рекламных целях.

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