Депутат Думы предложил ввести отчётность для иноагентов о доходах и расходах
- globallookpress.com
- © Petrov Sergey/news.ru
«Я считаю, что и иностранные агенты, и их близкие родственники должны отчитываться за год о своих доходах и расходах, о наличии у них ценных бумаг, о наличии недвижимости», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Государственная дума России в I чтении приняла законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках.
Спикер Думы Вячеслав Володин уточнил, что запрет касается сайтов, блогов, социальных сетей. Кроме того, законопроект запрещает рекламу в СМИ ресурсов самих иноагентов.
Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что цитирование иностранных агентов в СМИ будет считаться нарушением в случае, если совершено в рекламных целях.