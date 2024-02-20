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Гериатр Ховасова: анемия может стать причиной когнитивных расстройств у пожилых

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Кандидат медицинских наук врач-гериатр, терапевт, доцент кафедры болезней старения Наталья Ховасова, руководитель кабинета «Анемия STOPP!» Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, рассказала, что почти 24% людей старше 60 лет страдают анемией.
Гериатр Ховасова: анемия может стать причиной когнитивных расстройств у пожилых
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Такое состояние является угрожающим для лиц пожилого возраста, так как может стать причиной когнитивных расстройств и их прогрессирования, сообщила она в беседе с газетой «Известия».

«Очень часто падения и переломы у пожилых пациентов становятся следствием сниженного гемоглобина. Анемия ограничивает в ряде случаев возможность проведения оперативного лечения или значимо повышает операционные риски», — предупредила Ховасова.

По её словам, чаще всего у пожилых пациентов развивается железодефицитная анемия, на втором месте — анемия хронических заболеваний, реже — В12-дефицитная анемия.

Любая анемия диагностируется с помощью общего анализа крови и при своевременном выявлении достаточно легко поддаётся лечению, резюмировала гериатр.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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