RT в Telegram
Подпишись

В Москве обработали более 350 тысяч маммограмм с помощью ИИ в 2023 году

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с начала 2023 года искусственный интеллект проанализировал более 350 тыс. маммограмм.
В Москве обработали более 350 тысяч маммограмм с помощью ИИ в 2023 году

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«У нейросетей сегодня огромный потенциал для повышения эффективности скрининговых программ: московские учёные установили, что умные алгоритмы ускоряют двойное описание маммограмм более чем в восемь раз», — сказала Ракова.

Как, в свою очередь, отметил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев, внедрение ИИ позволило снизить нагрузку на врачей и ускорить формирование заключения.

«Более того, искусственный интеллект страхует врача от возможных пропусков патологий», — добавил Васильев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что флагманский центр в клинической больнице им. Буянова введут в эксплуатацию до конца 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить