В Москве обработали более 350 тысяч маммограмм с помощью ИИ в 2023 году

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с начала 2023 года искусственный интеллект проанализировал более 350 тыс. маммограмм.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«У нейросетей сегодня огромный потенциал для повышения эффективности скрининговых программ: московские учёные установили, что умные алгоритмы ускоряют двойное описание маммограмм более чем в восемь раз», — сказала Ракова.

Как, в свою очередь, отметил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев, внедрение ИИ позволило снизить нагрузку на врачей и ускорить формирование заключения.

«Более того, искусственный интеллект страхует врача от возможных пропусков патологий», — добавил Васильев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что флагманский центр в клинической больнице им. Буянова введут в эксплуатацию до конца 2024 года.