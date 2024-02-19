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Собянин: флагманский центр в КБ имени Буянова откроется до конца 2024 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что флагманский центр в клинической больнице им. Буянова введут в эксплуатацию до конца 2024 года.
Собянин: флагманский центр в КБ имени Буянова откроется до конца 2024 года

Учреждение начнёт работать по новому стандарту экстренной помощи, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

После открытия медцентр сможет принимать около 200 пациентов в день.

В нём появятся девять разнопрофильных операционных, противошоковое отделение и реанимационный зал. Медучреждение будет оснащено более чем 1,2 тыс. единицами высокотехнологичного оборудования.

Всего в Москве будет функционировать шесть флагманских центров, в четырёх из них уже открыт приём пациентов, отметил Собянин.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в МОНИКИ заработал региональный эндокринологический центр.

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