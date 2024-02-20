RT в Telegram
Подпишись

В российских компаниях рассказали, как отметят 23 Февраля и 8 Марта

Короткая ссылка
Недавнее исследование показало, что в большинстве российских компаний планируют отметить День защитника Отечества и Международный женский день.
В российских компаниях рассказали, как отметят 23 Февраля и 8 Марта
  • Gettyimages.ru
  • © miniseries

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Так, 33% российских компаний устроят фуршет в честь 23 Февраля и 8 Марта.

В 22% организаций планируют скромные мероприятия с взаимными поздравлениями по случаю 23 Февраля. В 23% компаний таким же образом собираются отметить 8 Марта.

А 21% работодателей заявили, что сотрудники обычно сами организовывают поздравления с гендерными праздниками.

Ещё в 12% компаний подарят корпоративные подарки, в 9% устроят корпоратив, в 7% выплатят сотрудникам-мужчинам премию. В 20% организаций не планируют никаких мероприятий в честь Дня защитника Отечества.

Ранее сообщалось, что большинство российских компаний (67%) по традиции вручают презенты партнёрам и сотрудникам по разным случаям, это показало исследование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить