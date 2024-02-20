В российских компаниях рассказали, как отметят 23 Февраля и 8 Марта

Недавнее исследование показало, что в большинстве российских компаний планируют отметить День защитника Отечества и Международный женский день.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Так, 33% российских компаний устроят фуршет в честь 23 Февраля и 8 Марта.

В 22% организаций планируют скромные мероприятия с взаимными поздравлениями по случаю 23 Февраля. В 23% компаний таким же образом собираются отметить 8 Марта.

А 21% работодателей заявили, что сотрудники обычно сами организовывают поздравления с гендерными праздниками.

Ещё в 12% компаний подарят корпоративные подарки, в 9% устроят корпоратив, в 7% выплатят сотрудникам-мужчинам премию. В 20% организаций не планируют никаких мероприятий в честь Дня защитника Отечества.

Ранее сообщалось, что большинство российских компаний (67%) по традиции вручают презенты партнёрам и сотрудникам по разным случаям, это показало исследование.