В России 67% компаний дарят бизнес-партнёрам подарки

Большинство российских компаний (67%) по традиции дарят презенты партнёрам и сотрудникам по разным случаям, это показало новое исследование.

Опрос на эту тему провели аналитический центр SOKOLOV и сервис по поиску работы HeadHunter, пишет «Газета.Ru».

При этом в 12% компаний готовят презенты только коллегам по бизнесу.

Половина респондентов (52%) выбирают персонализированные подарки с логотипом компании, 29% — дорогой алкоголь.

В топ-5 самых популярных презентов также вошли корпоративная продукция с символикой (28%), билеты на мероприятия (27%) и бытовая техника (14%).

Средний бюджет на одного партнёра составляет до 15 тыс. рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московский портал потребителя подготовил материалы, которые помогли москвичам с выбором новогодних подарков.