В России 67% компаний дарят бизнес-партнёрам подарки
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Опрос на эту тему провели аналитический центр SOKOLOV и сервис по поиску работы HeadHunter, пишет «Газета.Ru».
При этом в 12% компаний готовят презенты только коллегам по бизнесу.
Половина респондентов (52%) выбирают персонализированные подарки с логотипом компании, 29% — дорогой алкоголь.
В топ-5 самых популярных презентов также вошли корпоративная продукция с символикой (28%), билеты на мероприятия (27%) и бытовая техника (14%).
Средний бюджет на одного партнёра составляет до 15 тыс. рублей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московский портал потребителя подготовил материалы, которые помогли москвичам с выбором новогодних подарков.