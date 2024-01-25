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В России 67% компаний дарят бизнес-партнёрам подарки

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Большинство российских компаний (67%) по традиции дарят презенты партнёрам и сотрудникам по разным случаям, это показало новое исследование.
В России 67% компаний дарят бизнес-партнёрам подарки
  • Gettyimages.ru

Опрос на эту тему провели аналитический центр SOKOLOV и сервис по поиску работы HeadHunter, пишет «Газета.Ru».

При этом в 12% компаний готовят презенты только коллегам по бизнесу.

Половина респондентов (52%) выбирают персонализированные подарки с логотипом компании, 29% — дорогой алкоголь.

В топ-5 самых популярных презентов также вошли корпоративная продукция с символикой (28%), билеты на мероприятия (27%) и бытовая техника (14%).

Средний бюджет на одного партнёра составляет до 15 тыс. рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московский портал потребителя подготовил материалы, которые помогли москвичам с выбором новогодних подарков.

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