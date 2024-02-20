Депутат Госдумы Шеремет призвал признать США страной-агрессором

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал признать США страной-агрессором за поставки оружия на Украину.

«США нужно признать страной-агрессором. Мы прекрасно осознаем, что, поставляя Украине летальное оружие, туда же едут американские инструкторы, которые и обслуживают их военные разработки», — сказал он РИА Новости.

По словам депутата, фактически США напрямую втянуты в конфликт и являются его участниками.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что сенатор Грэм проголосовал против выделения новой военной помощи Украине под влиянием экс-президента США Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден заявил, что готов обсудить со спикером палаты представителей конгресса Майклом Джонсоном законопроект о выделении допфинансирования на поддержку Украины.