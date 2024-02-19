RT в Telegram
Подпишись

Байден выразил готовность обсудить со спикером палаты представителей помощь ВСУ

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден готов обсудить со спикером палаты представителей конгресса Майклом Джонсоном законопроект о выделении допфинансирования на поддержку Украины. Об этом заявил сам американский лидер.
Байден выразил готовность обсудить со спикером палаты представителей помощь ВСУ
  • AP
  • © Alex Brandon

По словам Байдена, которые приводит ТАСС, он будет рад встретиться со спикером палаты представителей конгресса США, если тому «есть что сказать».

При этом Байден утверждал, что республиканцы, в число которых входит и Джонсон, «допускают большую ошибку», затягивая в нижней палате конгресса США одобрение законопроекта о выделении допфинансирования на помощь Киеву.

Ранее Байден допустил, что до выделения денег на финансирование Украины под контроль России могут перейти ряд украинских городов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить