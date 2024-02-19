Байден выразил готовность обсудить со спикером палаты представителей помощь ВСУ

Президент США Джо Байден готов обсудить со спикером палаты представителей конгресса Майклом Джонсоном законопроект о выделении допфинансирования на поддержку Украины. Об этом заявил сам американский лидер.

По словам Байдена, которые приводит ТАСС, он будет рад встретиться со спикером палаты представителей конгресса США, если тому «есть что сказать».

При этом Байден утверждал, что республиканцы, в число которых входит и Джонсон, «допускают большую ошибку», затягивая в нижней палате конгресса США одобрение законопроекта о выделении допфинансирования на помощь Киеву.

Ранее Байден допустил, что до выделения денег на финансирование Украины под контроль России могут перейти ряд украинских городов.