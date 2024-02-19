Байден выразил готовность обсудить со спикером палаты представителей помощь ВСУ
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По словам Байдена, которые приводит ТАСС, он будет рад встретиться со спикером палаты представителей конгресса США, если тому «есть что сказать».
При этом Байден утверждал, что республиканцы, в число которых входит и Джонсон, «допускают большую ошибку», затягивая в нижней палате конгресса США одобрение законопроекта о выделении допфинансирования на помощь Киеву.
Ранее Байден допустил, что до выделения денег на финансирование Украины под контроль России могут перейти ряд украинских городов.