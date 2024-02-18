Байден допустил потерю Украиной городов до выделения Киеву денег

Президент США Джо Байден допустил, что до выделения денег на финансирование Украины под контроль России могут перейти ряд украинских городов.

Он отметил, что в беседе с Владимиром Зеленским заверил его, что администрация добьётся от Конгресса средств для Киева.

При этом репортёры поинтересовались, насколько президент США может быть уверен в том, что к тому моменту ни один город на Украине не окажется под контролем России.

«Нет, я не уверен. Никто не может быть уверен... Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются», — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее президент США заявил, что у украинских военных кончаются боеприпасы.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украине.