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Байден допустил потерю Украиной городов до выделения Киеву денег

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Президент США Джо Байден допустил, что до выделения денег на финансирование Украины под контроль России могут перейти ряд украинских городов.

Он отметил, что в беседе с Владимиром Зеленским заверил его, что администрация добьётся от Конгресса средств для Киева.

При этом репортёры поинтересовались, насколько президент США может быть уверен в том, что к тому моменту ни один город на Украине не окажется под контролем России.

«Нет, я не уверен. Никто не может быть уверен... Поэтому я буду бороться за то, чтобы получить для них боеприпасы, в которых они нуждаются», — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее президент США заявил, что у украинских военных кончаются боеприпасы.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украине.

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