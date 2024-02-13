Байден заявил, что у военных ВСУ кончаются боеприпасы

Американский президент Джо Байден заявил, что у военных Вооружённых сил Украины кончаются боеприпасы.

Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

По его словам, поступают «сообщения о том, что у украинских военных на линии фронта кончаются боеприпасы в то время, как российские силы продолжают атаки».

«Цена бездействия растёт с каждым днём, особенно на Украине», — отметил президент США.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные сталкиваются со снарядным голодом на Херсонском направлении.

Также американские сенаторы проголосовали за законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.