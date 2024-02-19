Ежегодная акция «Я — защитник Отечества, я — донор!» началась в Оренбургской области. Она продлится по 21 февраля.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

Акция проходит на базе оренбургской областной клинической станции переливания крови, а также в её филиалах Орска и Бузулука.

Цель мероприятия — привлечь внимание к развитию безвозмездного донорства крови.

Также стало известно, что жителей Крыма приглашают стать донорами крови и её компонентов, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава. Сдать кровь можно, в частности, в Симферополе, Керчи, Ялте и Евпатории.

Ранее сообщалось, что во всероссийский регистр доноров костного мозга вошли 370 жителей Подмосковья.