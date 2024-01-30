Во всероссийский регистр доноров костного мозга вошли 370 жителей Подмосковья
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметила Аппалуп, жители Подмосковья — очень активные и неравнодушные люди.
Она также рассказала об объёмах заготавливаемой донорской крови.
«Объёмы заготавливаемой крови в Подмосковье растут. Это связано с тем, что хорошо развивается онкологическая и онкогематологическая помощь», — заявила Аппалуп.
Ранее профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Лариса Волкова назвала условия, при которых человек может стать донором костного мозга.