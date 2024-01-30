Во всероссийский регистр доноров костного мозга вошли 370 жителей Подмосковья

Главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп заявила, что в общероссийский регистр доноров костного мозга вошли более 370 жителей региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила Аппалуп, жители Подмосковья — очень активные и неравнодушные люди.

Она также рассказала об объёмах заготавливаемой донорской крови.

«Объёмы заготавливаемой крови в Подмосковье растут. Это связано с тем, что хорошо развивается онкологическая и онкогематологическая помощь», — заявила Аппалуп.

Ранее профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Лариса Волкова назвала условия, при которых человек может стать донором костного мозга.