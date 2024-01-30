RT в Telegram
Подпишись

Во всероссийский регистр доноров костного мозга вошли 370 жителей Подмосковья

Короткая ссылка
Главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп заявила, что в общероссийский регистр доноров костного мозга вошли более 370 жителей региона.
Во всероссийский регистр доноров костного мозга вошли 370 жителей Подмосковья
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила Аппалуп, жители Подмосковья — очень активные и неравнодушные люди.

Она также рассказала об объёмах заготавливаемой донорской крови.

«Объёмы заготавливаемой крови в Подмосковье растут. Это связано с тем, что хорошо развивается онкологическая и онкогематологическая помощь», — заявила Аппалуп.

Ранее профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Лариса Волкова назвала условия, при которых человек может стать донором костного мозга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить