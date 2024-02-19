В Кургане открыли Центр профессиональной патологии
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.
«Его задача — снижение уровня заболеваемости работающего населения, в первую очередь лиц, трудящихся на работах с вредными и опасными факторами производства», — заявили в мэрии.
В учреждении также могут проводить различные виды профпатологических экспертиз.
Ранее сообщалось, что в Московской области на базе Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского открылся второй эндокринологический центр.