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В Кургане открыли Центр профессиональной патологии

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На базе Курганской областной клинической больницы открыли Центр профессиональной патологии.
В Кургане открыли Центр профессиональной патологии
  • Gettyimages.ru
  • © wutwhanfoto

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

«Его задача — снижение уровня заболеваемости работающего населения, в первую очередь лиц, трудящихся на работах с вредными и опасными факторами производства», — заявили в мэрии.

В учреждении также могут проводить различные виды профпатологических экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Московской области на базе Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского открылся второй эндокринологический центр.

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