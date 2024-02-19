Второй эндокринологический центр начал работу в Подмосковье

В Московской области на базе Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского открылся второй эндокринологический центр.

Первый — в Видновской больнице, открывшийся в начале месяца, — уже ведёт приём пациентов, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

В ведомстве уточнили, что главная задача центров — лечение патологий эндокринной системы, включая сахарный диабет и его осложнения.

Кроме того, здесь функционирует школа сахарного диабета, а в ближайшее время будет открыт кабинет диабетической стопы.

Медпомощь оказывается бесплатно по полису ОМС.

Ранее НСН со ссылкой на слова главы Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что строители подготовили демонстрационную площадку, на которой представили несколько вариантов оформления палат для нового корпуса Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках.