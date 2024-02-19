Власти Ямала рассказали о подготовке к юбилею Нового Уренгоя
- РИА Новости
- © Андрей Снегирев
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
«В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ямала и заместителя председателя правительства России. Обсуждались ход подготовки к полувековому юбилею Нового Уренгоя, реализация программы догазификации», — сказали в правительстве.
Отмечается, что Новак возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению празднования.
К юбилею города уже сдана и функционирует часть социальных объектов.
В ближайшее время будут сданы хирургический и радиотерапевтический корпуса горбольницы.
В планах: постройка детского кванториума, культурного центра, арены по мини-футболу, пешеходной галереи со спортивной зоной и площадками для семейного отдыха.
Ранее сообщалось, что Ямальский нефтегазовый форум пройдёт 3—4 апреля.