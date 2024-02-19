RT в Telegram
Подпишись

Власти Ямала рассказали о подготовке к юбилею Нового Уренгоя

Короткая ссылка
В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали о подготовке к предстоящему юбилею Нового Уренгоя в 2025 году.
Власти Ямала рассказали о подготовке к юбилею Нового Уренгоя
  • РИА Новости
  • © Андрей Снегирев

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ямала и заместителя председателя правительства России. Обсуждались ход подготовки к полувековому юбилею Нового Уренгоя, реализация программы догазификации», — сказали в правительстве.

Отмечается, что Новак возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению празднования.

К юбилею города уже сдана и функционирует часть социальных объектов.

В ближайшее время будут сданы хирургический и радиотерапевтический корпуса горбольницы.

В планах: постройка детского кванториума, культурного центра, арены по мини-футболу, пешеходной галереи со спортивной зоной и площадками для семейного отдыха.

Ранее сообщалось, что Ямальский нефтегазовый форум пройдёт 3—4 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить