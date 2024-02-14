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Ямальский нефтегазовый форум пройдёт 3—4 апреля

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Ямальский нефтегазовый форум состоится 3—4 апреля в Новом Уренгое. Ожидаются представители ведущих предприятий топливно-энергетического комплекса, научных и проектных институтов и ассоциаций, а также представители федеральных и региональных органов власти.
Ямальский нефтегазовый форум пройдёт 3—4 апреля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ямал 1».

«Сегодня Ямал — нефтегазовый лидер нашей страны. Именно здесь сконцентрирована основная мощь нефтегазовых компаний, которые вносят огромный вклад в развитие российской экономики. Поэтому важно наладить диалог между всеми заинтересованными сторонами: властью, бизнесом и обществом», — заявил заместитель губернатора, директор регионального Департамента природных ресурсов и экологии Андрей Гаранин.

Также запланирована Межрегиональная специализированная выставка, где примут участие свыше 60 компаний ТЭК, производители оборудования и технологий.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT рассказал, что в 2024 году нефтегазовый рынок России ждёт «кропотливая работа по совершенствованию и оптимизации продаж».

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