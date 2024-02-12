Аналитик Юшков: в 2024 году будет идти оптимизация продаж на нефтегазовом рынке

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT рассказал, что в 2024 году нефтегазовый рынок России ждёт «кропотливая работа по совершенствованию и оптимизации продаж».

Специалист отметил, что в 2022 и 2023 годах шла трансформация нефтяного и газового рынков.

«С 5 декабря только 2022 года Евросоюз ввёл запрет на импорт российской нефти, перевозимой морским транспортом. И поэтому всё первое полугодие 2023-го мы окончательно уходили на азиатские рынки. С 5 февраля 2023 года в Евросоюз запрещено поставлять российские нефтепродукты. Поэтому по нефтепродуктам процесс перестроения рынков только начался в 2023 году. Основные изменения были в 2022—2023 годах, а в 2024 году будет стабилизация что по рынку газа, что по рынку нефти и нефтепродуктов», — считает Юшков.

По его словам, в 2024 году будет идти «кропотливая работа по совершенствованию и оптимизации продаж».

«Мы уже окончательно ушли на азиатские рынки, но теперь нужно будет найти наиболее выгодные для нас маршруты доставки, совершенствовать логистику, как мы будем страховать, как будут происходить расчёты за поставленную нефть или нефтепродукты с азиатскими поставщиками, в какой национальной валюте и так далее. То есть, скажем так, будет шлифоваться торговый режим с теми рынками, куда мы уже перешли», — заключил аналитик.

Ранее аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов прокомментировал ситуацию на нефтяном и валютном рынках.

По словам специалиста, нефтяные котировки «драйвит» развитие ситуации между Израилем и ХАМАС.