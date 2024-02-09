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Аналитик Раманинов прокомментировал ситуацию на валютном и нефтяном рынках

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Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT прокомментировал ситуацию на нефтяном и валютном рынках.
Аналитик Раманинов прокомментировал ситуацию на валютном и нефтяном рынках
  • Gettyimages.ru
  • © primeimages

По словам специалиста, нефтяные котировки «драйвит» развитие ситуации между Израилем и «ХАМАС».

«По последним данным, рынок сомневается по поводу потенциального прекращения огня, нефть марки Brent выросла больше чем на 3% за последние пару суток», — рассказал Раманинов.

Что касается валютного рынка, то, как отметил собеседник RT, мировая повестка в последнее время была сосредоточена вокруг «сильных» данных по рынку труда в США.

«Они вышли выше всех прогнозов, следствием этого стало то, что рынок отложил во времени ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой США и доллар укрепился к основным валютам», — объяснил собеседник RT. 

Аналитик также добавил, что на следующей неделе — заседание ЦБ России по ключевой ставке, однако подчеркнул, что от этого «не будет значимого влияния на курс».

Он уточнил, что так было и после пресс-релизов прошлых заседаний.

«Влияние, которое изменение ставки оказывает на валютный курс, отложенное во времени. На курс рубля влияют несколько факторов. Первое — правительство поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки, пока до конца 2024 года», — пояснил Раманинов.

Он добавил, что со среды поддержка рубля снизилась, поскольку продажи валюты ЦБ сократились более чем в два раза. 

Ранее в Министерстве финансов России заявили, что нефтегазовые доходы российского бюджета в январе выросли на 58,7%.
 

 

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