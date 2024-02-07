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Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России в январе выросли на 58,7%

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В Министерстве финансов России заявили, что нефтегазовые доходы российского бюджета в январе выросли на 58,7%.
Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России в январе выросли на 58,7%
  • РИА Новости

«Нефтегазовые доходы составили 675 млрд рублей, значимо превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (на 58,7% год к году), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что поступление нефтегазовых доходов в январе при этом сложилось на уровне незначительно ниже базового, что объясняется отклонением месячных показателей физических объёмов от прогнозируемых значений.

«В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым размером», — отмечается в сообщении.

Ранее в Министерстве финансов России заявили, что дефицит федерального бюджета в январе предварительно составил 308 млрд рублей.

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