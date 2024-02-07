Дефицит бюджета России в январе предварительно составил 308 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом говорится в материалах на сайте ведомства.
«По предварительной оценке, объём доходов федерального бюджета в январе 2024 года составил 2396 млрд рублей, что на 76,6% выше объёма поступления доходов в январе 2023 года», — отмечается в заявлении.
По предварительным данным, объём расходов федерального бюджета по итогам января 2024 года составил 2,704 трлн рублей, что ниже уровня повышенной базы сравнения предыдущего года на 13,2%.
Ранее Минфин России заявил, что объём ликвидной части ФНБ на 1 февраля составил 4,9 трлн рублей.