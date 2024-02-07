RT в Telegram
Подпишись

Дефицит бюджета России в январе предварительно составил 308 млрд рублей

Короткая ссылка
В Министерстве финансов России заявили, что дефицит федерального бюджета в январе предварительно составил 308 млрд рублей.
Дефицит бюджета России в январе предварительно составил 308 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом говорится в материалах на сайте ведомства.

«По предварительной оценке, объём доходов федерального бюджета в январе 2024 года составил 2396 млрд рублей, что на 76,6% выше объёма поступления доходов в январе 2023 года», — отмечается в заявлении.

По предварительным данным, объём расходов федерального бюджета по итогам января 2024 года составил 2,704 трлн рублей, что ниже уровня повышенной базы сравнения предыдущего года на 13,2%.

Ранее Минфин России заявил, что объём ликвидной части ФНБ на 1 февраля составил 4,9 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить