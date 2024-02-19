В Марий Эл рассказали о реализации программы модернизации первичного звена

Замминистра здравоохранения Марий Эл Ангелина Ушакова рассказала о строительстве объектов здравоохранения, капитальном ремонте и приобретении медицинского оборудования в рамках реализации программы модернизации первичного звена.

Об этом сообщает ИА «МариМедиа».

Как отметила чиновник, в 2023 году ввели в эксплуатацию Кокшайскую и Силикатную врачебные амбулатории, Тат-Китнинский ФАП и поликлинику Юринской районной больницы.

«Для населения это очень значимые события. К примеру, врачебной амбулатории в Кокшайске в прошлом году исполнилось 65 лет, здание обветшало и не отвечало современным санитарным нормам», — сказала Ушакова.

Как отметила чиновник, в 2024 году запланирован капитальный ремонт поликлиники Звениговской ЦРБ. На него предусмотрено более 54 млн рублей из федерального бюджета.

Закупить и установить новое медицинское оборудование в медучреждении намечено в I квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Московской области на базе Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского открылся второй эндокринологический центр.