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Врач Елисеев рассказал о продуктах, вредных для почек

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Врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиники» Михаил Елисеев перечислил продукты, которые являются вредными для почек и могут вызвать хронические заболевания.
Врач Елисеев рассказал о продуктах, вредных для почек
  • Gettyimages.ru
  • © demaerre

«Как известно, молочные продукты — это источники кальция. Но, если употреблять их слишком много, кальций в больших концентрациях начнёт появляться в урине. Это существенно увеличивает вероятность развития мочекаменной болезни», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметил, что к заболеванию почек может также привести избыточное потребление различных видов масел, которые являются источником большого количества холестерина и жиров.

Обилие солёных продуктов вызывает задержку жидкости в организме, и почкам приходится больше работать, сказал Елисеев.

«Кроме того, стоит упомянуть про бананы и авокадо. Употребление слишком большого количества данных фруктов может быть опасным в связи с содержанием в них калия. Избыток калия, так же как и натрия, тяжело выводится из организма», — заключил нефролог.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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