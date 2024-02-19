Врач Елисеев рассказал о продуктах, вредных для почек
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«Как известно, молочные продукты — это источники кальция. Но, если употреблять их слишком много, кальций в больших концентрациях начнёт появляться в урине. Это существенно увеличивает вероятность развития мочекаменной болезни», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист отметил, что к заболеванию почек может также привести избыточное потребление различных видов масел, которые являются источником большого количества холестерина и жиров.
Обилие солёных продуктов вызывает задержку жидкости в организме, и почкам приходится больше работать, сказал Елисеев.
«Кроме того, стоит упомянуть про бананы и авокадо. Употребление слишком большого количества данных фруктов может быть опасным в связи с содержанием в них калия. Избыток калия, так же как и натрия, тяжело выводится из организма», — заключил нефролог.
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