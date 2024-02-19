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Сенатор: решение о ношении формы и эмблем должны принимать школьные организации

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RT
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков в беседе с RT прокомментировали предложение вернуть в обиход российских школьников аналог пионерского галстука.
Сенатор: решение о ношении формы и эмблем должны принимать школьные организации
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Kirn

Как подчеркнула Гумерова, в обществе «идут дискуссии» о возвращении пионерского галстука и школьной формы в принципе.

«У нас есть организация «Пионеры Башкортостана», у них действительно есть свой галстук, определённые атрибуты. Но повсеместно сейчас всех заставить, чтобы непременно был галстук, я бы не торопилась. Поэтому всё-таки я за то, чтобы школьные организации активно сами принимали решения относительно школьной формы и определённых атрибутах — эмблемах, логотипах, галстуках. Но вот так не спешила бы её повсеместно внедрять», — рассказала парламентарий.

В то же время Комков считает, что для данного предложения необходимо вернуть саму пионерскую организацию.

«Пионерский галстук был атрибутом организации. Необходимо возвращать в школу процесс воспитания, а процесс воспитания не может идти без создания соответствующих детских организаций», — объяснил собеседник RT.

Кроме того, по его словам, понятие «пионер» необязательно должно быть связано с коммунистической идеологией.

«Пионер — это значит первый везде и во всём. Надо возвращать пионерскую организацию в школу... А потом можно возвращать как атрибут и пионерский галстук», — заключил Комков.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом.

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