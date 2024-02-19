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В Челябинской области компенсируют ремонт слуховых аппаратов детям-инвалидам

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В Челябинской области расширили перечень медсредств для детей-инвалидов. Теперь в него будет входить оплата отдельных технических средств реабилитации.
В Челябинской области компенсируют ремонт слуховых аппаратов детям-инвалидам
  • Gettyimages.ru
  • © aerogondo

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Министр социальных отношений региона Ирина Буторина заявила, что ведомство подготовило законопроект о расширении возможности использования сертификата и компенсации на оплату реабилитационных услуг, а также отдельных технических средств реабилитации для детей-инвалидов.

По её словам, средства могут быть направлены на оплату комплектующих частей слуховых аппаратов, а также услуг по ремонту таких систем.

Законопроект будет рассмотрен в ближайшее время областным заксобранием.

Ранее мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что 85 городских локаций сделают удобными для передвижения на детских и инвалидных колясках. Всего безбарьерную среду организуют на 18 участках улично-дорожной сети.

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