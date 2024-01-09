В Ставрополе 85 мест сделают доступными для передвижения на колясках в 2024 году
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Отмечается, что в минувшем году удалось отремонтировать 223 точки на «карте доступности» Ставрополя. Удобными для передвижения детских и инвалидных колясок стали 16 отрезков улично-дорожной сети.
В 2024 году привести к современным стандартам доступности городских пространств планируется участки улиц Пушкина, Льва Толстого, Добролюбова, Достоевского и др.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым москвичам с инвалидностью предоставят дополнительные компенсации за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации.