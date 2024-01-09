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В Ставрополе 85 мест сделают доступными для передвижения на колясках в 2024 году

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Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что 85 городских локаций сделают удобными для передвижения на детских и инвалидных колясках. Всего безбарьерную среду организуют на 18 участках улично-дорожной сети.
В Ставрополе 85 мест сделают доступными для передвижения на колясках в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarNakic

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Отмечается, что в минувшем году удалось отремонтировать 223 точки на «карте доступности» Ставрополя. Удобными для передвижения детских и инвалидных колясок стали 16 отрезков улично-дорожной сети.

В 2024 году привести к современным стандартам доступности городских пространств планируется участки улиц Пушкина, Льва Толстого, Добролюбова, Достоевского и др.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым москвичам с инвалидностью предоставят дополнительные компенсации за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации.

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