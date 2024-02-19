RT в Telegram
Подпишись

Врач Постникова: остеоартрит — одна из частых причин боли в коленях у пожилых

Короткая ссылка
Врач-ревматолог СберМедИИ Полина Постникова перечислила самые распространённые причины боли в коленных суставах.
Врач Постникова: остеоартрит — одна из частых причин боли в коленях у пожилых
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Одна из наиболее частых причин — остеоартрит (остеоартроз), который, как правило, возникает в пожилом возрасте, поделилась врач в беседе с «Газетой.Ru».

Боль также может быть связана с поражением мягких тканей: мышц, связок и сухожилий сустава, в том числе из-за травмы.

«Кроме того, боль в колене развивается в результате нарушения биомеханики ходьбы при поражении опорно-двигательного аппарата, например, при плоскостопии или патологии тазобедренного сустава», — объяснила Постникова.

По её словам, есть и более редкие причины боли в коленях, среди них ревматические, инфекционные и онкологические заболевания.

Ранее травматолог-ортопед сети «Ортека» Дарья Черемисова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить