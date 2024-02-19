Врач Постникова: остеоартрит — одна из частых причин боли в коленях у пожилых

Врач-ревматолог СберМедИИ Полина Постникова перечислила самые распространённые причины боли в коленных суставах.

Одна из наиболее частых причин — остеоартрит (остеоартроз), который, как правило, возникает в пожилом возрасте, поделилась врач в беседе с «Газетой.Ru».

Боль также может быть связана с поражением мягких тканей: мышц, связок и сухожилий сустава, в том числе из-за травмы.

«Кроме того, боль в колене развивается в результате нарушения биомеханики ходьбы при поражении опорно-двигательного аппарата, например, при плоскостопии или патологии тазобедренного сустава», — объяснила Постникова.

По её словам, есть и более редкие причины боли в коленях, среди них ревматические, инфекционные и онкологические заболевания.

Ранее травматолог-ортопед сети «Ортека» Дарья Черемисова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» посоветовала людям, работающим в удалённом формате, ежедневно в течение 20—30 минут делать специальные упражнения, чтобы сберечь здоровье спины и поясницы.