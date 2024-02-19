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В Москве заявили об обеспечении пациентов с диабетом новыми бесплатными приборами

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об обеспечении в 2024 году москвичей с диабетом новыми глюкометрами.
В Москве заявили об обеспечении пациентов с диабетом новыми бесплатными приборами

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В этом году она становится массовой. В результате все москвичи с диабетом смогут пользоваться бесплатными современными глюкометрами», — сказала Ракова.

Получить приборы можно в городских аптеках, предъявив рецепт от лечащего врача.

По желанию пациента глюкометр будет направлять данные измерений уровня сахара в ЕМИАС.

Это позволит медицинским службам оперативно принимать решение, если показатели станут ухудшаться.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл правительством республики принята региональная программа «Борьба с сахарным диабетом».

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