В Москве заявили об обеспечении пациентов с диабетом новыми бесплатными приборами

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об обеспечении в 2024 году москвичей с диабетом новыми глюкометрами.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В этом году она становится массовой. В результате все москвичи с диабетом смогут пользоваться бесплатными современными глюкометрами», — сказала Ракова.

Получить приборы можно в городских аптеках, предъявив рецепт от лечащего врача.

По желанию пациента глюкометр будет направлять данные измерений уровня сахара в ЕМИАС.

Это позволит медицинским службам оперативно принимать решение, если показатели станут ухудшаться.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл правительством республики принята региональная программа «Борьба с сахарным диабетом».