В Москве заявили об обеспечении пациентов с диабетом новыми бесплатными приборами
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«В этом году она становится массовой. В результате все москвичи с диабетом смогут пользоваться бесплатными современными глюкометрами», — сказала Ракова.
Получить приборы можно в городских аптеках, предъявив рецепт от лечащего врача.
По желанию пациента глюкометр будет направлять данные измерений уровня сахара в ЕМИАС.
Это позволит медицинским службам оперативно принимать решение, если показатели станут ухудшаться.
Ранее сообщалось, что в Марий Эл правительством республики принята региональная программа «Борьба с сахарным диабетом».