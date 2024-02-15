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Региональная программа «Борьба с сахарным диабетом» утверждена в Марий Эл

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В Марий Эл правительством республики принята региональная программа «Борьба с сахарным диабетом».

Об этом сообщает ИА МариМедиа.

Как отметили в Министерстве здравоохранения региона, основной целью программы является выявление болезни на ранней стадии и эффективное лечение заболевания.

В настоящее время на диспансерном учёте с сахарным диабетом в регионе состоят более 25 тыс. человек, в том числе дети до 17 лет.

Ежегодно выявляется до 6 тыс. случаев эндокринной патологии, среди которой сахарный диабет занимает более 31%.

Ранее врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев прокомментировал ситуацию с ожирением в России.

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