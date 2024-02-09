Эндокринолог Жиляев назвал лишний вес самой распространённой причиной сахарного диабета

Врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев прокомментировал ситуацию с ожирением в России.

«Я был сегодня на приёме, и около 70% пациентов обращались с проблемой лишнего веса с сахарным диабетом второго типа, который является прямым следствием этого состояния», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, ожирение может привести к целому спектру заболеваний. Так, существенно повышается риск сахарного диабета.

«90% случаев сахарного диабета второго типа как раз связаны с избыточным весом», — заявил Жиляев.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.