«Ъ»: компании начали прибегать к «тихому найму» из-за дефицита сотрудников

Компании в России стали чаще прибегать к «тихому найму». То есть закрывать вакансии за счёт собственных сотрудников в связи с дефицитом кадров.

Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования, проведённого платформой Lerna.ru.

Отмечается, что такую тактику используют 46% российских работодателей и большинство из них — крупные компании. Чаще всего к «тихому найму» прибегают представители крупного бизнеса из банковской, финансовой и строительной отраслей.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что в стране существует проблема с дефицитом рабочих кадров.