«Ъ»: компании начали прибегать к «тихому найму» из-за дефицита сотрудников
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Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования, проведённого платформой Lerna.ru.
Отмечается, что такую тактику используют 46% российских работодателей и большинство из них — крупные компании. Чаще всего к «тихому найму» прибегают представители крупного бизнеса из банковской, финансовой и строительной отраслей.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что в стране существует проблема с дефицитом рабочих кадров.