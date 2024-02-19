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«Ъ»: компании начали прибегать к «тихому найму» из-за дефицита сотрудников

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Компании в России стали чаще прибегать к «тихому найму». То есть закрывать вакансии за счёт собственных сотрудников в связи с дефицитом кадров.
«Ъ»: компании начали прибегать к «тихому найму» из-за дефицита сотрудников
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования, проведённого платформой Lerna.ru.

Отмечается, что такую тактику используют 46% российских работодателей и большинство из них — крупные компании. Чаще всего к «тихому найму» прибегают представители крупного бизнеса из банковской, финансовой и строительной отраслей.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что в стране существует проблема с дефицитом рабочих кадров.

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