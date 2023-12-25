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Решетников заявил о проблеме с кадрами в России

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил в интервью RT, что в стране существует проблема с дефицитом рабочих кадров.
Решетников заявил о проблеме с кадрами в России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Действительно, проблема с кадрами сейчас является одной из главных наряду с высокими процентными ставками. Это ограничивает дальнейший рост экономики. Тем не менее рынок труда показал свою гибкость. И ситуация не настолько острая, как представляется некоторым аналитикам», — заявил он.

По словам министра, в экономике есть факторы, которые позволяют наращивать производство и увеличивать производительность труда при том же формальном числе занятых.

«Во-первых, люди в принципе стали больше работать, чем отчасти и объясняется рост зарплат. Во-вторых, производительность труда растёт в том числе за счёт увеличения инвестиций и внедрения норм бережливого производства, которые мы активно подвигаем на протяжении шести лет», — отметил он.

Третьим фактором Решетников назвал то, что в России есть большой потенциал в привлечении молодёжи на рынок труда.

«Для этого нам нужно грамотно организовать процессы обучения в техникумах, вузах и обеспечить их стыковку с производством. Наряду с этим важно создавать условия для вовлечения в трудовую деятельность таких граждан, как люди с ограниченными возможностями и женщины в декрете», — добавил он.

Подробнее — в полном интервью RT.

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