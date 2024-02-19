Газпромбанк: новые арендаторы займут площади магазинов IKEA в «Мегах» в 2024 году

Новые арендаторы придут на место магазинов IKEA в торговых центрах «Мега» в 2024 году.

Об этом рассказал зампред Газпромбанка Тигран Хачатуров, передаёт РИА Новости.

«Что касается замещения площадей IKEA, то могу сказать, что у нас есть конкретные предложения от потенциальных партнёров... В этом году мы определимся и закроем этот вопрос», — сказал он.

Ранее компания IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до 2033 года.

В прошлом году владелец магазинов IKEA и ТЦ «Мега» продал свою штаб-квартиру в России.