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Газпромбанк: новые арендаторы займут площади магазинов IKEA в «Мегах» в 2024 году

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Новые арендаторы придут на место магазинов IKEA в торговых центрах «Мега» в 2024 году.

Об этом рассказал зампред Газпромбанка Тигран Хачатуров, передаёт РИА Новости.

«Что касается замещения площадей IKEA, то могу сказать, что у нас есть конкретные предложения от потенциальных партнёров... В этом году мы определимся и закроем этот вопрос», — сказал он.

Ранее компания IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до 2033 года.

В прошлом году владелец магазинов IKEA и ТЦ «Мега» продал свою штаб-квартиру в России.

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