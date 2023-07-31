«Ведомости»: владелец магазинов IKEA и ТЦ «Мега» продал свою штаб-квартиру в России
Владелец магазинов IKEA и ТЦ «Мега» шведская Ingka Centres продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк» в Подмосковье.
- Gettyimages.ru
Об этом пишет газета «Ведомости».
В статье уточняется, что новым владельцем 100% долей в компании ООО «Химки бизнес-парк» стала фирма «КЛС-Химки».
В июне бывший завод IKEA в Новгородской области возобновил работу под брендом «Экстраверт».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»