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«Ведомости»: владелец магазинов IKEA и ТЦ «Мега» продал свою штаб-квартиру в России

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Владелец магазинов IKEA и ТЦ «Мега» шведская Ingka Centres продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк» в Подмосковье.
«Ведомости»: владелец магазинов IKEA и ТЦ «Мега» продал свою штаб-квартиру в России
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Ведомости».

В статье уточняется, что новым владельцем 100% долей в компании ООО «Химки бизнес-парк» стала фирма «КЛС-Химки».

В июне бывший завод IKEA в Новгородской области возобновил работу под брендом «Экстраверт».

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