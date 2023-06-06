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В Новгородской области производство на бывшем заводе IKEA перезапустили под новым брендом

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Бывший завод IKEA в Новгородской области возобновил работу под брендом «Экстраверт».
В Новгородской области производство на бывшем заводе IKEA перезапустили под новым брендом
  • РИА Новости

Как уточняет РИА Новости, на заводе уже возобновили производство мебельных плит — ДСП и ЛДСП.

Кроме того, в течение полугода планируется начать производство мебельных комплектующих, а после — и самой мебели.

Ранее производство на бывшей фабрике IKEA в Тихвине Ленинградской области перезапустили под новым брендом «Лузалес-Тихвин».

В апреле в пресс-службе торгового центра «Щёлковский» в Москве сообщили об открытии первого магазина белорусской торговой сети Swed House, которая выпускает аналоги товаров IKEA.

Также появилась информация, что арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA ведёт переговоры об открытии своих магазинов в России.

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