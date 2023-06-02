В Ленобласти производство на бывшей фабрике IKEA перезапустили под новым брендом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ООО «Лузалес».
«Мебельная фабрика в Ленинградской области перезапустила производство под новым брендом «Лузалес-Тихвин»… Перезапуск производства стартовал с выпуска совершенно новой продукции — кухонных столешниц из массива сосны», — говорится в сообщении.
Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил об одобрении правительственной комиссией сделки по продаже трёх заводов IKEA в России.