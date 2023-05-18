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Арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA может появиться в России

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Арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA ведёт переговоры об открытии своих магазинов в России. Об этом сообщил вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан.
Арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA может появиться в России
  • Gettyimages.ru
  • © Hispanolistic

«В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box», — приводит РИА Новости его слова на форуме Mallpic.

Шабан не исключил, что первый магазин сети может открыться в Москве до конца 2023 года.

В апреле в пресс-службе торгового центра «Щёлковский» в Москве сообщили об открытии первого магазина белорусской торговой сети Swed House, которая выпускает аналоги товаров IKEA.

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