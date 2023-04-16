В Москве сообщили об открытии белорусского аналога IKEA

В пресс-службе торгового центра «Щёлковский» в Москве сообщили об открытии первого магазина белорусской торговой сети Swed House, которая выпускает аналоги товаров IKEA.

По данным РИА Недвижимость, открытие первого магазина состоялось в Москве 15 апреля. Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил об одобрении правительственной комиссией сделки по продаже трёх заводов IKEA в России.