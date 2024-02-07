Компания IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до 2033 года

Компания IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до августа 2033 года.

По данным РИА Новости, летом 2023 года IKEA Systems B.V (Нидерланды) подала четыре заявки.

Роспатент в начале февраля зарегистрировал товарный знак IKEA по одной из заявок с датой истечения срока действия исключительного права 1 августа 2033 года.

Ранее стало известно, что Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подала иск к ООО «ИKEA Торг» на 12,9 млрд рублей. Суть иска ФНС не проясняется.

В июне прошлого года бывший завод IKEA в Новгородской области возобновил работу под брендом «Экстраверт».

Производство на бывшей фабрике IKEA в Тихвине Ленинградской области также перезапустили под новым брендом «Лузалес-Тихвин».