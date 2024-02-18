В госпитале Севастополя умер замкомандующего 18-й армии России Магомеджанов

В Общественной палате Дагестана сообщили о смерти замкомандующего 18-й армии России полковника Магомедали Магомеджанова.

«В госпитале Севастополя от полученных в ходе боёв ранений скончался гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов», — говорится в заявлении.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что министр чрезвычайных ситуаций полковник Алексей Потелещенко погиб в результате обстрела украинскими войсками пекарни в Лисичанске.

Также погибли два депутата.