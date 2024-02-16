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Невролог Демьяновская назвала режим «жаворонков» более полезным

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская заявила, что режим «жаворонков» является более полезным для здоровья.
Невролог Демьяновская назвала режим «жаворонков» более полезным
  • Gettyimages.ru
  • © miniseries

«Жаворонки» легко просыпаются рано утром, а пик их продуктивности приходится на первую половину дня. При этом им обычно сложно оставаться активными вечером. «Совы», наоборот, предпочитают поздний подъём. И даже если они встают по будильнику, включиться в работу и качественно её выполнять им будет сложно. Зато вечером и даже ночью концентрация их внимания максимальна», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в течение жизни эти хронотипы могут меняться.

Как отметила Демьяновская, для здоровья раннее засыпание и пробуждение более полезно, у таких людей несколько меньше риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета и депрессии.

Вместе с тем, уточнила эксперт, «совам» не стоит принудительно переходить на график «жаворонков».

Ранее психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог, кандидат психологических наук, доцент Алексей Мелёхин рассказал, почему некоторые люди могут просыпаться до звонка будильника.

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